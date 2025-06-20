За ночь над регионами РФ сбит 61 украинский БПЛА — Минобороны

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник над регионами РФ за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 19 июня текущего года до 07:00 мск 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен

и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 22 БПЛА — над территорией Орловской области, 14 БПЛА — над территорией Курской области, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, пять БПЛА — над территорией Воронежской области, по три БПЛА — над территориями Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областей и один БПЛА — над территорией Московского региона», — сказали там.