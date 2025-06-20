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НОВОСТИ

В Курской области с начала 2025 г. уничтожено 488 тыс. взрывоопасных предметов

10:00 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские саперы с начала года обнаружили и уничтожили 488 тыс. взрывоопасных предметов в Курской области по состоянию на 19 июня. Об этом ТАСС сообщили в инженерных войсках ВС РФ.

«По состоянию на 19 июня в Курской области за 2025 год очищено от взрывоопасных предметов 42 тыс. гектаров территории, обнаружено и уничтожено 488 тыс. взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

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