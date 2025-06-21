Интерес к золоту и криптовалютам вырос из-за использования доллара в качестве санкционного оружия, заявил Сечин на ПМЭФ

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Использование доллара в качестве санкционного оружия наносит удар по этой валюте, уверен глава «Роснефти» Игорь Сечин. Как он заявил на энергетической панели XXVIII Петербургского международного экономического форума, подобная политика вызывает интерес к использованию альтернативных финансовых инструментов, среди которых золото, криптовалюты, а также нацвалюты других стран.

По словам Сечина, серьезные катаклизмы и проблемы возникают не сразу, а формируются на протяжении определенного времени, но потом достаточно толчка: «К 1971 году США подошли с дефицитом государственного бюджета, однако вместо того, чтобы затянуть потуже пояса, они разорвали Бреттон-Вудское соглашение и практически объявили дефолт. В результате отказа от золотого обеспечения доллара США получили возможность бесконечно, как им казалось, финансировать растущие бюджетные и торговые дефициты за счет необеспеченной эмиссии и наращивания долга».

Как полагает глава «Роснефти», сейчас основанная на монополии доллара мировая финансовая система нуждается в дополнительной устойчивости. Сечин напомнил участникам панели об исследованиях бельгийско-американского экономиста Роберта Триффина. Тот в сформулированной им в 1960 году дилемме доказал, что использование доллара как международной резервной валюты создает постоянный дефицит платежного баланса США. «Его увеличение, в свою очередь, ведет к избытку долларов в мире, таким образом накапливая противоречия в глобальной финансовой системе, - говорит Сечин. - А противоречащее здравому смыслу применение доллара в качестве санкционного оружия подрывает его позиции и создает предпосылки к использованию альтернативных инструментов, таких как золото, криптовалюты, а также национальные валюты других стран».

На фоне снижения кредитного рейтинга и неопределенности прогнозов бюджетной стабильности США, американские казначейские облигации уже не считаются инвесторами «безопасной гаванью». Вместо них теперь используется золото, которое обычно дорожает накануне глобальных кризисов. А по данным Всемирного совета по золоту, за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах увеличилась на 7 %, превысив 20%. При этом 95% мировых центральных банков планируют увеличить свои резервы золота в следующие 12 месяцев. «Ярким подтверждением существенного увеличения спроса на золото является рост его относительной стоимости, - заявил Сечин. - Сегодня на 1 унцию золота можно купить примерно в 4 раза больше нефти, в 9 раз больше стали и в 35 раз больше пшеницы, чем в 1950 году. А губернатор Флориды подписал закон, признающий золото и серебро законным платежным средством в этом штате».

Все активнее используются и криптовалюты. «Объем торговли криптовалютами вырос в десять раз - до 18,5 триллионов долларов за последние пять лет, - констатировал глава «Роснефти». - А в штате Нью-Йорк рассматривается законопроект, разрешающий государственным учреждениям принимать платежи в криптовалюте». Растут и объемы использования нацвалют - юаня, дирхама и индийской рупии в международной торговле, в частности, доля юаня в международных расчетах уже превысила 6%, что соответствует показателям евро.