Украина не должна получить ядерное оружие — Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования украинского кризиса необходимо исключить возможность появления на Украине ядерного оружия.

«Необходимо объявить нейтралитет Украины, неприсоединение к каким-либо иностранным союзам, а также исключить возможность получения ядерного оружия», — сказал президент в интервью эмиратскому телеканалу Sky News Arabia.

По словам Путина, которые приводятся в переводе на арабский язык, озвученные требования станут основой для долгосрочной стабильности в регионе. Президент РФ подчеркнул, что игнорирование этих и других условий, включая признание суверенитета России над Донбассом и Новороссией, означает «возможность возобновления вооруженного конфликта».