Украина не должна получить ядерное оружие — Путин
14:00 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования украинского кризиса необходимо исключить возможность появления на Украине ядерного оружия.
«Необходимо объявить нейтралитет Украины, неприсоединение к каким-либо иностранным союзам, а также исключить возможность получения ядерного оружия», — сказал президент в интервью эмиратскому телеканалу Sky News Arabia.
По словам Путина, которые приводятся в переводе на арабский язык, озвученные требования станут основой для долгосрочной стабильности в регионе. Президент РФ подчеркнул, что игнорирование этих и других условий, включая признание суверенитета России над Донбассом и Новороссией, означает «возможность возобновления вооруженного конфликта».
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