США после ударов по Ирану показали неспособность учиться на ошибках прошлого — Hindu

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, осуществив удары по ядерным объектам Ирана, продемонстрировали свою неспособность учитывать ошибки прошлого и усугубили напряженность на Ближнем Востоке, говорится в редакционной статье индийской газеты Hindu.

«Когда дело доходит до войн, США не учатся на своих ошибках. В 2001 году они вторглись в Афганистан, пообещав уничтожить „Аль-Каиду“, разгромить „Талибан“ и „демократизировать“ страну. Но 20 лет спустя они вернули ее талибам, — напомнило издание. — Они вторглись в Ирак (и разрушили его) в 2003 году, солгав, что Багдад обладает оружием массового уничтожения. Они вторглись в Ливию (и дестабилизировали ее) в 2011 году во имя защиты ливийцев от их правительства».

Что касается Ирана, то, как отметила газета, в марте американские разведывательные службы пришли к выводу, что у Тегерана нет активной программы создания оружия массового уничтожения. «Иран ранее подписал ядерное соглашение с США и согласился на проверки своей ядерной программы, но именно президент США Дональд Трамп разорвал сделку. Иран снова присоединился к переговорам с США, и на этот раз дипломатию разрушил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху», — констатировала Hindu.

Газета считает, что подобные действия приведут к потере доверия предложениям Трампа о диалоге. «У небольших держав будет больше стимулов присоединиться к гонке вооружений ради собственного выживания. КНДР никогда не откажется от своего ядерного оружия», — уверены авторы материала.

«Неконтролируемый милитаризм Нетаньяху, который отчасти направлен на защиту его власти у себя дома, вверг регион в глубокую пропасть безопасности. Трамп катастрофически усугубил ситуацию, превратив войну Израиля в войну Америки. Для Западной Азии впереди еще более мрачные дни», — заключила газета.