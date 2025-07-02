США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине боеприпасы — NYT

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не планируют поставлять Украине боеприпасы в течение нескольких месяцев. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников.

«Приостановка поставок распространится на перехватчики для ЗРК Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы и ракеты, которые ВВС Украины используют для американских истребителей F-16», — пишет издание со ссылкой на представителей Пентагона.

По словам газеты, на данный момент неизвестно, как пауза в поставках скажется на ситуации на поле боя. Чиновники администрации сообщили, что причина отсрочки — обеспокоенность относительно нехватки боеприпасов, которые могут потребоваться США и их союзникам для «чрезвычайных ситуаций в отдаленных точках мира». «Решение было принято, так как интересы США стоят на первом месте. Ему предшествовал обзор нашей военной помощи и поддержки другим странам, подготовленный министерством обороны. В мощи вооруженных сил США можно не сомневаться — достаточно спросить Иран», — цитирует газета слова представителя Белого дома.