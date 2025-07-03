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Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских БПЛА над регионами России

09:00 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 БПЛА — над территорией Белгородской области, 22 БПЛА — над территорией Воронежской области, 10 БПЛА — над территорией Липецкой области, 8 БПЛА — над территорией Курской области и 2 БПЛА — над территорией Республики Крым», — рассказали в Минобороны.

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