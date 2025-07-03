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Три человека погибли и трое пострадали при пожаре на предприятии в Тамбовской области

09:05 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли, еще трое пострадали в результате пожара на предприятии в Тамбовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Евгений Первышов.

«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. Погибли трое сотрудников. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

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