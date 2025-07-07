РФ отстаивает интересы задержанных в Азербайджане граждан — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва находится в постоянном контакте с Баку и отстаивает интересы задержанных россиян, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наше посольство, наше дипломатическое ведомство находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой», — ответил он на вопросы, на каком уровне идет диалог, планируется ли прямой контакт глав государств и какая последняя информация есть о задержанных россиянах.