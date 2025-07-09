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НОВОСТИ

Вся система высшего образования перейдет на новую модель в 2027 году — Минобрнауки

11:32 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вузы РФ планируется перевести на новую модель высшего образования в 2027 году. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета по науке и высшему образованию в Госдуме.

«До 2027 года вся система перейдет. Первый шаг — провести расширение приема в рамках указа президента, чтобы нам отработать все механизмы на более широком круге образовательных организаций», — сказал он.

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