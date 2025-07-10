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НОВОСТИ

Фон дер Ляйен не верит, что отношения ЕС и США вернутся на прежний уровень

12:20 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не верит, что его отношения с США когда-нибудь вернутся на уровень, существовавший до прихода Дональда Трампа в Белый дом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на промышленном форуме в Риме.

«Мы не наивны, и мы не думаем, что наши отношения с США вернутся на тот уровень, на котором они находились раньше», — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что Брюссель все еще ведет переговоры с Вашингтоном о полном отказе от торговых тарифов, но не выразила по этому поводу никакого оптимизма. Взамен она подчеркнула, что 80% торговли ЕС приходится «не на США», и отметила, что сообщество сейчас стремится как можно быстрее укрепить эти отношения, подписывая соглашения о свободной торговле с другими государствами.

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