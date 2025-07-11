Бразилия с 1 августа введет пошлины на товары из США, если Белый дом не отменит тарифы
09:20 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бразилия введет с 1 августа зеркальные пошлины на товары из США, если к этой дате руководство Соединенных Штатов не отменит ранее анонсированные тарифы в размере 50% на бразильскую продукцию. Об этом заявил лидер южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва.
«Если решения [со стороны США об отмене пошлин] не последует, мы перейдем к принципу взаимности с 1 августа», — заявил глава государства в интервью местной газете Jornal Nacional.
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