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НОВОСТИ

Бразилия с 1 августа введет пошлины на товары из США, если Белый дом не отменит тарифы

09:20 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразилия введет с 1 августа зеркальные пошлины на товары из США, если к этой дате руководство Соединенных Штатов не отменит ранее анонсированные тарифы в размере 50% на бразильскую продукцию. Об этом заявил лидер южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва.

«Если решения [со стороны США об отмене пошлин] не последует, мы перейдем к принципу взаимности с 1 августа», — заявил глава государства в интервью местной газете Jornal Nacional.

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