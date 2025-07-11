Один человек погиб, еще один получил ранения при атаке беспилотников на Тульскую область

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тульская область подверглась очередной атаке беспилотников, в результате один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«К сожалению, один человек человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Миляев.