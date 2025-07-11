Киев слишком долго испытывает терпение Пекина — эксперт КНР
11:05 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский вряд ли обладает правом вводить санкции и к тому же тщетно испытывает терпение Китая. Такую точку зрения высказал авторитетный китайский эксперт по международной и военной проблематике Сун Чжунпин.
«Прежде всего следует обратить ваше внимание: Зеленский не имеет права указывать, с какими странами Китаю вести бизнес и торговать, — пишет Сун Чжунпин на своей странице в социальной сети Tencent. — Что он из себя представляет? Если присмотреться, Зеленский — это просто „саранча после осени“ (тот, кому осталось жить недолго — прим. ТАСС), которая даже о себе самой не способна позаботиться».
Эксперт выразил сомнение, что в сложившейся ситуации Зеленский обладает компетенцией вводить против кого-либо санкции. Сун Чжунпин подчеркнул, что восстановление Украины — это «бездонная яма и ловушка». «Вкладывая деньги, вы рискуете их потерять», — предупредил он.
«Китайские компании на самом деле не очень заинтересованы в восстановлении Украины. Зеленский должен это глубоко осознать, — добавил Сун Чжунпин. — Как раз напротив: Китай проявляет уж слишком большое терпение к Украине и Зеленскому. Зеленский и украинский парламент постоянно разыгрывают тайваньскую карту, а разве мы принимаем ответные меры»?
Как уточнил эксперт, если киевский режим «продолжит создавать проблемы», Пекину, «возможно, терпение не понадобится». Он напомнил, что Зеленский «должен понять: его „санкционная дубинка“ — всего лишь палочка, не имеющая никакой силы»,
Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти китайских компаний.
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