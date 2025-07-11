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Убийство венгра в Закарпатье подтверждает, что Украину нельзя принимать в ЕС — Орбан

11:32 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Убийство на Украине закарпатского венгра во время насильственного призыва на военную службу является еще одним подтверждением того, что эта страна не может быть принята в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с гибелью 45-летнего жителя Берегово (Закарпатская область) Йожефа Шебештьена.

Этот человек, имевший, помимо украинского, венгерское гражданство, умер в больнице 6 июля после того, как был схвачен на улице, увезен на призывной пункт и жестоко избит украинскими силовиками, потому что не хотел отправляться на фронт и «умирать за Украину». «Он был один из нас. Поэтому мы должны выяснить, что произошло», — сказал глава правительства в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Судя по тому, что я видел в программах новостей, гражданин Венгрии был забит до смерти во время принудительного призыва на военную службу [на Украине]», — отметил Орбан.

«Страна, в которой людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, — а это затрагивает не только венгров, но и всех остальных, — не может быть членом Европейского союза», — подчеркнул премьер.

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор 10 июля был вызван в венгерский МИД, где от украинских властей потребовали объяснений в связи с убийством Шебештьена. О причинах гибели закарпатского венгра стало известно из сообщений его родственников в социальных сетях.

Украинские власти отвергают обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск Украины заявило, что этот человек умер 6 июля «в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия».

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