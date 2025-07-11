Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь — май снизилось до $52,6 млрд
12:32 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь — май 2025 года снизилось по сравнению с показателем годом ранее на 19,33%, до $52,6 млрд, следует из опубликованных данных ФТС России.
Экспорт за отчетный период снизился на $10,8 млрд и составил $162,1 млрд, в то время как импорт вырос на $1,8 млрд и достиг $109,5 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе — мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 3,21% и составил $271,6 млрд.
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