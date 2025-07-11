Нигерия не может принять депортируемых из США лиц — глава МИД

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нигерия — самая густонаселенная страна Африки — не обладает возможностями принять у себя депортируемых из США лиц. Об этом заявил министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар.

«Нигерии будет сложно принять депортируемых [из США], у нас и своих проблем хватает», — сказал он в интервью нигерийскому телеканалу Channels TV. Туггар сообщил, что администрация президент США Дональда Трампа оказывает сейчас давление на ряд африканских государств, включая Нигерию, с целью согласиться принять на своей территории подлежащих депортации из Соединенных Штатов граждан Венесуэлы, которые находятся или вышли из тюрем.

По данным газеты The Wall Street Journal, США обратились с просьбой принять депортируемых также к Габону, Гвинее-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегалу.

В начале июля первая из стран Африки — Южный Судан — приняла группу депортированных из США лиц. Они являются выходцами из Вьетнама, Кубы, Лаоса, Мексики, Мьянмы и Южного Судана, отбывшими тюремный срок в США.