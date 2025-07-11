РФ в качестве ответной меры закрывает генконсульство Польши в Калининграде
16:00 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в связи с закрытием генконсульства РФ в Кракове в качестве ответной меры с 29 августа закрывает генконсульство Польши в Калининграде.
«11 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде», — сообщили в министерстве.
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