РФ в качестве ответной меры закрывает генконсульство Польши в Калининграде

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в связи с закрытием генконсульства РФ в Кракове в качестве ответной меры с 29 августа закрывает генконсульство Польши в Калининграде.

«11 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде», — сообщили в министерстве.