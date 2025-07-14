Трамп заявил, что США направят Украине боеприпасы, в том числе к Patriot, их оплатит ЕС

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

«Мы направим им разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%», — заявил Трамп, подчеркнув, что этот вопрос будет обсуждаться на его встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне 14 июля. Отвечая на вопрос о возможности передачи Киеву ракет для Patriot, Трамп сказал, что «пока не определился с количеством». «Но они получат некоторое [их число], потому что им нужна защита. Но заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим. Для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot», — добавил хозяин Белого дома.