0
0
96
НОВОСТИ

Трамп заявил, что США направят Украине боеприпасы, в том числе к Patriot, их оплатит ЕС

09:05 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

«Мы направим им разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%», — заявил Трамп, подчеркнув, что этот вопрос будет обсуждаться на его встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне 14 июля. Отвечая на вопрос о возможности передачи Киеву ракет для Patriot, Трамп сказал, что «пока не определился с количеством». «Но они получат некоторое [их число], потому что им нужна защита. Но заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим. Для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot», — добавил хозяин Белого дома.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:32 14.07.2025
В Крыму задержана агент СБУ, готовившая взрыв машины российского военного
0
14
09:20 14.07.2025
Объем торговли Китая и РФ в январе — июне снизился на 9,1%, до $106,48 млрд
0
50
09:00 14.07.2025
За ночь уничтожены 11 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем
0
102
21:10 13.07.2025
Макрон собирается досрочно удвоить военный бюджет Франции
0
741
19:34 13.07.2025
Сирия планирует получать газ из Азербайджана через Турцию
0
711
16:05 13.07.2025
В 2024 году ЕС потратил на российский газ сумму, превышающую помощь Украине – еврокомиссар
0
896
12:00 13.07.2025
Украина обсуждает с Азербайджаном возможность поставки газа
0
1148
11:41 13.07.2025
Во время удара Израиля по Тегерану президент Ирана получил легкие травмы - СМИ
0
1099
10:30 13.07.2025
Эстонские военные научились пользоваться системами залпового огня HIMARS
0
1120
09:30 13.07.2025
В Китае завершен проект по строительству ЛЭП сверхвысокого напряжения вокруг пустыни Такла-Макан
0
1160

Возврат к списку