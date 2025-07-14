Около 95% россиян верят в возвращение в РФ ушедших западных брендов

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство — 94% — опрошенных россиян верят в возвращение на рынок РФ ушедших западных брендов. Об этом говорится в результатах исследования сервиса онлайн-опросов Anketolog (текст есть у ТАСС). При этом 70% опрошенных уверены в наличии в России брендов, способных заменить ушедшие.

«Абсолютное большинство (94%) опрошенных верят, что ушедшие бренды вернутся в Россию, из них 68% уверены, что это произойдет нескоро», — рассказали эксперты.

Для 60% респондентов в целом важно продолжать приобретать товары ушедших брендов, при этом 28% покупают их по привычке, а 15% — для поддержания имиджа и демонстрации статуса. Наибольший интерес у россиян вызывают одежда и обувь (81%) ушедших брендов. На втором месте товары для дома (47%), косметика и парфюмерия (46%). Менее популярными категориями стали техника и электроника (37%), продукты питания (30%), а также автомобили и автозапчасти (17%).

Согласно исследованию, среди брендов остаются наиболее востребованными у опрошенных россиян Adidas (45%), Zara (27%), Ikea (24%), Nike (14%) и Coca-cola (6%). Половина (52%) респондентов приобретают товары западных брендов на маркетплейсах, остальные ищут их в российских магазинах (18%) и через зарубежные сайты с доставкой (9%).

По данным сервиса, большинство (70%) опрошенных верят, что в России уже есть качественные бренды, способные заменить ушедшие. Почти половина (46%) россиян готовы перейти на отечественный бренд, если он будет соответствовать по качеству и стилю. Еще 49% готовы рассмотреть переход на российский аналог, если он будет дешевле оригинала, но будет соответствовать по качеству и стилю. Не приобретают ушедшие бренды 39% россиян. Они используют отечественные аналоги (37%), а 36% они просто не нужны.