НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России — СВР РФ
14:12 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в качестве «тарана» в вероятном вооруженном конфликте с Россией. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России, — указано в сообщении. — По поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в „передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине“.
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