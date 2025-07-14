НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России — СВР РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в качестве «тарана» в вероятном вооруженном конфликте с Россией. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России, — указано в сообщении. — По поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в „передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине“.