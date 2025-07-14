Писатель Дмитрий Быков* объявлен в розыск по уголовной статье

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России объявило в розыск по уголовной статье писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иноагентом). Это следует из базы розыска ведомства.

«Быков Дмитрий Львович. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе. Там не уточняется, по какой статье ведется розыск.