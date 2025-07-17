Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских БПЛА над регионами России
09:00 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 16 июля до 07:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА — над территорией Брянской области, 38 БПЛА — над территорией Курской области, 10 БПЛА — над территорией Орловской области, по 6 БПЛА — над территориями Смоленской и Воронежской областей, 5 БПЛА — над территорией Белгородской области, по 3 БПЛА — над территориями Московского региона, Калужской области и Республики Крым, по 2 БПЛА — над территориями Ленинградской и Липецкой областей и 1 БПЛА — над территорией Тульской области», — сообщили в Минобороны.
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