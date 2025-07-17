США намерены ввести пошлины в 10-15% на импорт из 150 небольших стран — Трамп

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США планируют ввести импортные пошлины в размере 10-15% на импорт товаров из порядка 150 некрупных стран. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы собираемся объявить одну цифру (ставку — прим. ТАСС) для оставшихся почти 150 [небольших] стран. <…> И это будет, вероятно, 10% или 15%. Мы еще не решили», — сказал он в интервью телеканалу Real America's Voice.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений администрация США приступила в последние несколько дней. Как ожидается, решения Трампа об истечении крайних сроков торговых переговоров и применении новых импортных пошлин вступят в силу 1 августа. Президент допускал, что в отдельных случаях продлит сроки ведения этих переговоров.