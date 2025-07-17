РФ передала Украине еще 1 000 тел погибших солдат ВСУ — Мединский

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в продолжение Стамбульских договоренностей передала Украине еще 1 000 тел солдат Вооруженных сил Украины, получив в ответ 19 тел погибших российских бойцов. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

«В продолжение договоренностей „Стамбула“ передали сегодня Украине еще 1 000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле», — сообщил он.