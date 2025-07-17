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На Украине сожгли венгерскую церковь и угрожают венгерскому меньшинству — Орбан

13:32 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские националисты подожгли церковь в Закарпатье и выступили с угрозами в адрес проживающего там венгерского меньшинства. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что его правительство будет защищать этнических венгров на Украине.

«Они подожгли церковь в Закарпатье, а сбоку написали: „Венгров на ножи“. Принудительный набор в армию, убийства, поджоги церквей, подстрекательства, запугивания. Все это происходит в Закарпатье с нашими людьми, венграми. Мы вас не бросим, вы можете на нас положиться!» — написал Орбан на своей странице в соцсети.

Публикация сопровождается фотографией горящей церкви, на стену которой нанесена угрожающая надпись. Премьер не уточнил, в каком городе или поселке произошли эти события.

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