Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций против РФ — председательство Дании
12:00 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций, сообщило в соцсети X датское председательство в Совете ЕС.
«18-й пакет санкций принят», — говорится в сообщении.
Теперь документ будет опубликован в «Официальном журнале ЕС», после чего санкции вступят в силу.
Этот пакет включает снижение потолка цен на нефть до $47,6 за баррель, санкции против «Северных потоков», внесение в черный список 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, рестрикции против банковского сектора, а также экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.
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