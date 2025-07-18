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Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций против РФ — председательство Дании

12:00 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций, сообщило в соцсети X датское председательство в Совете ЕС.

«18-й пакет санкций принят», — говорится в сообщении.

Теперь документ будет опубликован в «Официальном журнале ЕС», после чего санкции вступят в силу.

Этот пакет включает снижение потолка цен на нефть до $47,6 за баррель, санкции против «Северных потоков», внесение в черный список 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, рестрикции против банковского сектора, а также экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.

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