Уровень бедности на Украине с начала конфликта вырос почти вдвое

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень бедности на Украине с февраля 2022 года увеличился почти вдвое, до 37%. Об этом сообщил в интервью изданию «Новости.LIVE» глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

«Уровень бедности на Украине с начала конфликта в 2022 году увеличился почти вдвое — до 37%. Все экономические процессы в стране происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет конфликт, на это влияют негативные ожидания <…>», — сказал он.

По мнению Гетманцева, завершение боевых действий принесет противоположную тенденцию, однако «надо уже сейчас начинать обсуждать вопросы прожиточного минимума».

В 2024 году Всемирный банк подсчитал, что около трети населения Украины — 29% — живет в бедности.