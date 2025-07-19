Уровень бедности на Украине с начала конфликта вырос почти вдвое
16:00 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень бедности на Украине с февраля 2022 года увеличился почти вдвое, до 37%. Об этом сообщил в интервью изданию «Новости.LIVE» глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
«Уровень бедности на Украине с начала конфликта в 2022 году увеличился почти вдвое — до 37%. Все экономические процессы в стране происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет конфликт, на это влияют негативные ожидания <…>», — сказал он.
По мнению Гетманцева, завершение боевых действий принесет противоположную тенденцию, однако «надо уже сейчас начинать обсуждать вопросы прожиточного минимума».
В 2024 году Всемирный банк подсчитал, что около трети населения Украины — 29% — живет в бедности.
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