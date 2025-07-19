ВСУ нанесли удар по жилому дому и окрестностям травматологии в Донецке, есть пострадавшие

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска нанесли удар по жилому многоквартирному дому в центре Донецка, по предварительным данным, есть пострадавшие. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, прилеты ракет также зафиксированы на территории республиканского травматологического центра.

«На Университетской прилеты в жилой многоквартирных дом. Предварительно, есть пострадавшие. Прилетело и во двор травмы», — сообщили в оперативных службах.