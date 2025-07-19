Грузовик с детьми в кузове перевернулся в Дагестане — СК

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовик с детьми, которые находились в кузове, перевернулся в Гунибском районе Дагестана. Есть пострадавшие, сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что 19 июля вблизи села Салта перевернулся автобус с детьми. В прокуратуре Дагестана и республиканском управлении СК уточнили, что перевернулся не автобус, а грузовой автомобиль.

«По предварительным сведениям, 19 июля на автодороге в районе села Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми. Есть пострадавшие. Детям оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, детей перевозили в кузове грузовика. Управлением СК и прокуратурой республики организованы проверки.

По данным прокуратуры региона, в результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры грузовика, им оказывается медицинская помощь.