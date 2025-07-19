Грузовик с детьми в кузове перевернулся в Дагестане — СК
18:30 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузовик с детьми, которые находились в кузове, перевернулся в Гунибском районе Дагестана. Есть пострадавшие, сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что 19 июля вблизи села Салта перевернулся автобус с детьми. В прокуратуре Дагестана и республиканском управлении СК уточнили, что перевернулся не автобус, а грузовой автомобиль.
«По предварительным сведениям, 19 июля на автодороге в районе села Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми. Есть пострадавшие. Детям оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Как уточнили в управлении, детей перевозили в кузове грузовика. Управлением СК и прокуратурой республики организованы проверки.
По данным прокуратуры региона, в результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры грузовика, им оказывается медицинская помощь.
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