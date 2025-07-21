ВВС Израиля нанесли удары по военным целям в йеменском порту Ходейда — ЦАХАЛ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военно-воздушные силы атакуют военные объекты в йеменскому порту Ходейда, расположенном на берегу Красного моря в одноименной провинции в Йемене, которую контролируют хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля нанесла удары и уничтожила военную инфраструктуру, принадлежащую террористическому режиму хуситов в порту Ходейда», — говорится в заявлении.