Более 70% эстонцев недовольны работой правительства страны — опрос

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 71% жителей Эстонии недоволен работой правительства балтийской республики и считает, что члены кабинета министров скорее плохо или очень плохо справляются со своими обязанностями. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на данные опроса социологической службы Norstat.

22% респондентов полагают, что кабмин работает хорошо или очень хорошо. Еще 7% опрошенных затруднились дать точную оценку деятельности властей.

По данным того же исследования, работу Кристена Михала (Партия реформ) на посту премьер-министра Эстонии одобряют лишь 18% участников опроса, тогда как доля недовольных его деятельностью составляет 62%.