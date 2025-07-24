Более 70% эстонцев недовольны работой правительства страны — опрос
10:05 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 71% жителей Эстонии недоволен работой правительства балтийской республики и считает, что члены кабинета министров скорее плохо или очень плохо справляются со своими обязанностями. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на данные опроса социологической службы Norstat.
22% респондентов полагают, что кабмин работает хорошо или очень хорошо. Еще 7% опрошенных затруднились дать точную оценку деятельности властей.
По данным того же исследования, работу Кристена Михала (Партия реформ) на посту премьер-министра Эстонии одобряют лишь 18% участников опроса, тогда как доля недовольных его деятельностью составляет 62%.
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