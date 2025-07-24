Собянин: Завершена модернизация детской поликлиники в Восточном Измайлове
12:54 24.07.2025
В Москве завершилась модернизация детской поликлиники № 122, ее головное здание открылось после реконструкции в Восточном Измайлове. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, поликлиника оснащена всем необходимым для диагностики, в том числе УЗИ-аппаратами, мониторами сердечно-сосудистой системы, офтальмологическим и лор-оборудованием. Современное оборудование медучреждения интегрировано в единую цифровую сеть, что позволяет сэкономить время пациентам и врачам.
Наиболее востребованные кабинеты размещены на нижних этажах, на втором этаже пациентов принимают педиатры, на третьем — узкие специалисты. «Сделали современные и удобные пространства для маленьких пациентов и их родителей, в зонах ожидания — экраны электронной очереди и игровые уголки, - отметил глава города. - Разместили понятную навигацию. При входе есть теплое помещение для колясок».
Территорию возле здания была благоустроена: там установлены новые фонари с энергосберегающими светильниками, игровую зону для детей, высадили деревья и кустарники, разбили газоны. По словам Собянина, семьям с детьми важно, чтобы посещение врачей проходило в максимально комфортных условиях.
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