Воздух в Москве в воскресенье 27 июля может прогреться до +29С
09:20 27.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность, местами небольшой дождь и температура до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 27-29 градусов тепла. Ночью похолодает до 14-16 градусов тепла. Ветер восточный, 3-8 м/с, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
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