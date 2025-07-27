Прямой авиарейс Москва – Пхеньян будет пока совершаться раз в месяц
17:20 27.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прямой рейс из Москвы в Пхеньян будет осуществляться каждый месяц, говорить об увеличении частоты полетов пока преждевременно. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.
«Этот вопрос немножко преждевременен. Надо вопросы решать по мере их возникновения», — сказал он журналистам в аэропорту Шереметьево перед вылетом первого прямого рейса из Москвы в Пхеньян.
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