Европа собирается купить у США «огромное количество военной техники» - Трамп
21:10 27.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза согласились закупить у США «огромное количество» вооружений в ближайшем будущем общей стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов. Об этом президент США Дональд Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.
«Они согласились закупить огромное количество военной техники. Мы не знаем, о какой сумме идет речь, но это хорошая новость, так как мы производим лучшую военную технику в мире», — указал он. Трансляцию вел телеканал Fox News.
«Мы не будем определять, сколько это будет, но они [страны Европы] собираются закупить военную технику на сотни миллиардов долларов», — добавил президент США.
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