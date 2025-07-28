Британия выслала за год 35 тыс. нелегалов, заявил Стармер

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания за год выслала из страны 35 тыс. нелегальных мигрантов. Такие данные премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер привел, отвечая на вопросы журналистов на встрече с президентом США Дональдом Трампом в шотландском Тернберри.

«За первый год правительства под руководством Лейбористской партии мы вернули 35 тыс. [нелегалов], так что мы очень довольны тем, что мы возвращаем людей, которые не имеют права здесь находиться», — сказал Стармер. Он возглавляет Лейбористскую партию, победившую на парламентских выборах в июле 2024 года.

Высказался по теме нелегальной миграции и Трамп, призвав остановить пересечения пролива Ла-Манш на небольших надувных лодках. «Лодки наполнены плохими людьми, так обычно и бывает, потому что другие страны не посылают своих лучших граждан, они шлют людей, которых они не хотят, они не глупые», — сказал президент США. Он выступил с утверждением, что среди этих людей можно встретить «убийц, наркоторговцев». «И они посылают их вам, посылают их нам. И вы должны остановить это», — заявил Трамп.

По данным британского МВД, более 21 тыс. нелегальных мигрантов перебрались в королевство на надувных лодках через пролив Ла-Манш с начала 2025 года. Этот показатель на 56% превышает данные за первую половину 2024 года. 30 июня 2025 года Ла-Манш нелегально пересекли 879 человек, пользуясь жаркой погодой. Антирекорд этого года был установлен 31 мая — около 1,2 тыс. человек.