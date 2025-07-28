Трамп допустил возможность сделки с РФ по Украине, пригрозив вторичными санкциями
17:32 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп допустил возможность сделки с РФ по Украине, пригрозив вторичными санкциями и пошлинами в случае, если конфликт не удастся урегулировать в ближайшее время.
«Мы введем вторичные санкции, если только нам не удастся достичь сделки. А мы можем заключить сделку, я не знаю», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Тернберри (Шотландия). По словам американского лидера, он намерен объявить о сокращении срока на достижение договоренности по Украине между Россией и США до 10-12 дней «сегодня вечером или завтра».
«Я не хочу делать этого в отношении России, я люблю россиян, они замечательные люди», — отметил он, говоря о возможности введения рестрикций в отношении Москвы.
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