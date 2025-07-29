Четверо заключенных пострадали после хлопка газового баллона в ИК в Волгоградской области

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хлопок газового баллона с последующим воспламенением произошел в исправительной колонии в Волгоградской области, с ожогами госпитализированы четверо заключенных. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«29 июля с территории исправительной колонии, расположенной в Тракторозаводском районе города Волгограда, госпитализированы четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести. По предварительным данным, отбывающие наказание лица пострадали в процессе трудовой деятельности. Во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошел хлопок газового баллона с последующим воспламенением. Проводится проверка», — говорится в сообщении.