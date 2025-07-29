Четверо заключенных пострадали после хлопка газового баллона в ИК в Волгоградской области
11:32 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хлопок газового баллона с последующим воспламенением произошел в исправительной колонии в Волгоградской области, с ожогами госпитализированы четверо заключенных. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
«29 июля с территории исправительной колонии, расположенной в Тракторозаводском районе города Волгограда, госпитализированы четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести. По предварительным данным, отбывающие наказание лица пострадали в процессе трудовой деятельности. Во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошел хлопок газового баллона с последующим воспламенением. Проводится проверка», — говорится в сообщении.
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