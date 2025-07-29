В Шереметьеве приземлился первый прямой авиарейс из Пхеньяна

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Перелет осуществляет авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров, время в пути составило около 8 часов, передает корреспондент ТАСС.

Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан в воскресенье. Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в воскресенье 19:30 мск и приземлился в столице КНДР 28 июля в 09:30 местного времени (03:30 мск). Полет был совершен на том же самолете.