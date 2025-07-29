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Польша потеряет более $2 млрд из-за американских пошлин на товары из ЕС — Туск

12:32 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Убытки Польши от новых американских пошлин на европейские товары составят, по предварительным оценкам, более $2 млрд. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, тем не менее, признав, что даже такое торговое соглашение между ЕС и США лучше, чем таможенная война вместо него.

«По предварительным оценкам, Польша может потерять [из-за американских пошлин] 8 млрд злотых ($2,16 млрд — прим. ТАСС) — могло быть 15 [млрд злотых]. Потери будут чувствительны по обе стороны Атлантики, однако, лучше тяжелое торговое соглашение, чем бессмысленная таможенная война между союзниками», — написал Туск в социальной сети X.

«Американские пошлины на европейские товары стали фактом. Они наполовину ниже, чем те, которые были предложены президентом [США Дональдом Трампом] в апреле, однако радоваться нечему», — отметил польский премьер.

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