В Чехии колумбийца обвинили в поджогах в Польше, усмотрев в этом российский след
13:00 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура в Праге предъявила гражданину Колумбии обвинения в действиях террористического характера якобы по заказу российских спецслужб за поджог двух строительных складов в Польше в мае 2024 года. Об этом сообщило польское Агентство внутренней безопасности (АВБ, спецслужба).
В июне суд в Чехии приговорил латиноамериканца к 8 годам лишения свободы за поджог автобусного парка и подготовку поджога торгового центра в Праге годом ранее, власти республики также утверждали о «российском следе» в этих преступлениях.
«По итогам расследования Агентством внутренней безопасности деятельности диверсионного характера, направленной против Республики Польша, 21 июля этого года в Праге гражданину Колумбии было предъявлено еще одно обвинение в совершении акта террористического характера на территории Польши», — говорится в сообщении на сайте спецслужбы. «Дело связано с поджогом в мае 2024 года двух строительных складов в Мазовецком воеводстве. Действия были заказаны, контролировались и финансировались лицом, имеющим связи с российскими спецслужбами», — утверждает АВБ, не приводя тому никаких доказательств. Колумбийцу за вменяемые ему преступления грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
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