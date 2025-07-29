ВС РФ отразили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе в Херсонской области

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные отразили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

«В ночь с 27 на 28 июля противник снова пытался высадиться на Тендровской косе. Наши бойцы заметили четыре вражеских катера и тут же открыли по ним огонь», — сказал Сальдо.