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НОВОСТИ

ВС РФ отразили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе в Херсонской области

13:20 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные отразили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

«В ночь с 27 на 28 июля противник снова пытался высадиться на Тендровской косе. Наши бойцы заметили четыре вражеских катера и тут же открыли по ним огонь», — сказал Сальдо.

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