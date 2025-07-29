Процесс нормализации отношений РФ и США идет «ни шатко ни валко» — Песков
14:00 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нормализация отношений Москвы и Вашингтона замедлилась, пока процесс идет «ни шатко ни валко». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет „ни шатко ни валко“, — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, как по оценке Кремля продвигается разморозка отношений России и США, не замедлилась ли она из-за сложности в украинском урегулировании.
НОВОСТИ
- 14:12 29.07.2025
- В случае смены власти не только Зеленскому придется покинуть Украину — Кнайсль
- 13:33 29.07.2025
- Московские врачи создали ИИ-систему для диагностики инсульта — Собянин
- 13:32 29.07.2025
- ВС РФ освободили населенные пункты Темировка Запорожской области и Новоукраинка ДНР
- 13:20 29.07.2025
- ВС РФ отразили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе в Херсонской области
- 13:05 29.07.2025
- Кремль принял к сведению заявление Трампа о сроках урегулирования — Песков
- 13:00 29.07.2025
- В Чехии колумбийца обвинили в поджогах в Польше, усмотрев в этом российский след
- 12:32 29.07.2025
- Польша потеряет более $2 млрд из-за американских пошлин на товары из ЕС — Туск
- 12:20 29.07.2025
- Два сапера погибли при разминировании БПЛА в Сальском районе Ростовской области
- 12:05 29.07.2025
- Зеленский подписал закон, позволяющий украинцам старше 60 лет служить в ВСУ по контракту
- 12:00 29.07.2025
- В Шереметьеве приземлился первый прямой авиарейс из Пхеньяна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать