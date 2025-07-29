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НОВОСТИ

Процесс нормализации отношений РФ и США идет «ни шатко ни валко» — Песков

14:00 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нормализация отношений Москвы и Вашингтона замедлилась, пока процесс идет «ни шатко ни валко». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет „ни шатко ни валко“, — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, как по оценке Кремля продвигается разморозка отношений России и США, не замедлилась ли она из-за сложности в украинском урегулировании.

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