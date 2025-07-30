ВСУ за сутки потеряли около 1 310 военных на всех участках СВО — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВС Украины на всех направлениях спецоперации составили примерно 1 310 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, «Запада» — более 245, Южной группировки — до 200, «Центра» — до 410, «Востока» — более 210, «Днепра» — до 55 военнослужащих. Также противник потерял 7 бронемашин, 8 артиллерийских орудий и одну реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства.