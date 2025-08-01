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НОВОСТИ

ВСУ за семь месяцев 2025 года потеряли более 300 тыс. военных

09:32 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины с начала года потеряли более 300 тысяч военных убитыми и ранеными, следует из подсчетов ТАСС.

Согласно данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства, в июле Киев потерял около 36 тыс. военных, за остальные шесть месяцев — более 265 тыс.

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