09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины с начала года потеряли более 300 тысяч военных убитыми и ранеными, следует из подсчетов ТАСС.

Согласно данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства, в июле Киев потерял около 36 тыс. военных, за остальные шесть месяцев — более 265 тыс.