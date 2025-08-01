В шести округах РФ температура в августе будет выше нормы — Вильфанд
10:20 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура выше климатической нормы прогнозируется в августе на Урале, Дальнем Востоке, в Поволжье, а также в регионах центра, юга и северо-запада европейской части России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На европейской территории России и на Урале в августе температура будет около и выше нормы. Наиболее сильные аномалии в Северо-Западном федеральном округе: Карелии, и Мурманской, Ленинградской, Вологодской, Псковской, Архангельской областях и Коми», — сказал он.
Метеоролог отметил, что выше нормы температура в августе прогнозируется и в южной половине европейской России, начиная от центрально-черноземных областей (Курская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая и другие области), затрагивая весь Краснодарский край, Ростовскую, Вологодскую, Астраханскую области, Ставрополье и республики Северного Кавказа. Кроме этого, температура выше нормы ожидается в августе на самом юге Приволжского федерального округа.
Температура в азиатской части страны классом выше нормы прогнозируется в южной половине Хабаровского края, во всем Приморском крае, на Сахалине и на Камчатке. А в Якутии и на Чукотке температура будет около нормы.
«Нужно особо обращать внимание, что в западных и центральных регионах Сибирского федерального округа температура, хоть и будет около нормы в августе, но на отрицательном фоне. Месяц начнется с очень холодной погоды, она будет на 4-6 градусов ниже нормы», — подчеркнул Вильфанд.
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