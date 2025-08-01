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НОВОСТИ

Уиткофф нанесет визит в РФ — Трамп

11:00 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф нанесет визит в Россию. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию», — заявил глава американской администрации в четверг журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о зарубежных визитах Уиткоффа.

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