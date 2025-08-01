В Севастополе задержан агент ВСУ, собиравший данные о работе ПВО
11:20 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, собиравшего для ВСУ данные об объектах противовоздушной обороны. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены, — отметили в ЦОС. — По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер».
«Задержанный дал признательные показания», — добавили в ФСБ.
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