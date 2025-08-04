Силы ПВО сбили за ночь 61 украинский БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 61 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 18 — над акваторией Черного моря, 12 — над территорией Воронежской области, 11 — над территорией Республики Крым, 8 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Волгоградской области, 2 — над территорией Брянской области, 2 — над территорией Ростовской области, один — над территорией Московского региона и один — над территорией Рязанской области», — сообщили в военном ведомстве.